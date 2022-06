Autorin stellt neuen Roman in Korschenbroich vor : Lesung mit Brigitte Glaser und Kaiserstühler Sekt

Korschenbroich Champagner, Adenauer und de Gaulle – wie die zusammenpassen, erfahren die Leser des neuen Romans von Brigitte Glaser. Die Autorin stellte ihr neues Buch „Kaiserstuhl" im Pfarrzentrum vor.

Eine Flasche Champagner spielt eine prickelnde Rolle im Roman „Kaiserstuhl“ von Brigitte Glaser. Der Flasche, so erklärte die Autorin während der Vorstellung ihres neuen Buches in Korschenbroich, komme eine Protagonistenrolle zu. Sie habe die Funktion, Personen und Erzählstränge miteinander zu verbinden. Da lag es gewissermaßen auf der Hand, dass auch während der Pause zwar kein Champagner, aber immerhin Kaiserstühler Sekt gereicht wurde.

Brigitte Glaser war in der Veranstaltungsreihe „Korschenbroich liest“ im Pfarrzentrum St. Andreas zu Gast. Rita Mielke begrüßte die im Badischen geborene Autorin, die, wie Mielke sagte, eine große Fangemeinde in Korschenbroich habe und dort schon aus vielen Bücher las.

„Kaiserstuhl“ ist nach „Bühlerhöhe“ und „Rheinblick“ Glasers dritter historischer Roman. Bevor die Autorin Auszüge aus ihrem Roman vortrug, veranstaltete sie eine kleine Raterunde, die sich um das Jahr 1962 drehte – das Jahr, in dem die Geschichte des Buches spielt: Wer war Präsident der USA ? Welcher Straßenfeger lief im Fernsehen? Wer wurde deutscher Fußballmeister? Die Korschenbroicher Leserinnen (die männlichen Besucher waren in einer extremen Minderheit) waren sehr geschichtsfit und beantworteten alle Fragen richtig.

Geschichte und Politik wird im „Kaiserstuhl“ lebendig gemacht: Es geht um die Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland in Nachkriegszeiten – eine Annäherung, die vor allem für die Menschen im Grenzgebiet keine leichte gewesen war. Charles de Gaulle taucht im „Kaiserstuhl“ auf, Bundeskanzler Adenauer ist ebenso vertreten. Doch ist das Buch kein historisches Nachschlagewerk, sondern ein Roman. „Wenn Geschichtsunterricht immer so lebendig wäre“, so sagte Rita Mielke am Ende der Lesung, „sähe das Geschichtsbewusstsein der jungen Leute anders aus.“ Die historischen Fakten um die Wiederannäherung sind eingebettet in die Liebesgeschichte zwischen Henny Köpfer und Paul Duringen. Rückblenden in die Vor- und Kriegszeit machen den Roman lebendig.