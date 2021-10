Kommunen auf der Immobilienmesse Expo Real : Genossenschaftsmodell für Wohnungsbau

Rhein-Kreis Auf der Messe Expo Real suchen die Kommunen neue Wege im Wohnungsbau.

Wohnungsknappheit lindern und dabei auch an diejenigen denken, die sich die hohen Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt nicht oder kaum noch leisten können. Das haben sich viele Kommunen im Rhein-Kreis auf die Fahnen geschrieben. Jüchen will jetzt ausprobieren, ob genossenschaftliches Bauen dafür eine Lösung sein kann. An der Holzer Straße in Hochneukirch soll ein leerstehender Gebäudekomplex aus den 1920er/1930er Jahren einem Neubaukomplex weichen. Die Stadt hatte das Gebäude einst erworben, um es zur Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. „Für uns ist das ein Modellprojekt. Wir wollen einmal durchspielen, wie sich solche Bauprojekte mit Unterstützung der Wohnungsbau-Service-Gesellschaft des Kreises und in einem genossenschaftlichen Modell umsetzen lassen“, sagt Zillikens.