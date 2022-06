Konzert in Korschenbroich : Beschwingter Jazzabend im Kulturbahnhof

Korschenbroich Die Sweet und Lowdown Jazzgang holte sich für ihr Konzert in Korschenbroich Unterstützung von Banjo-Spieler Manfred Veit für den kürzlich verstorbenen Rolf Quack. Der Abend war mal flott und mal gemächlicher zum Nachsinnen.

Wer kann schon auf musikalische Freundschaften verweisen, die sechs Jahrzehnte überdauert haben? Die sechs Amateure der Sweet und Lowdown Jazzgang haben das Format dazu und dabei jede Menge Spaß an New-Orleans-Jazz und Dixieland. So konnten sie dank guter Kontakte mit dem Banjo-Spieler Manfred Veit eine Lücke in der Besetzung schließen. Man kenne sich seit 60 Jahren, sagte Saxophonist und Klarinettist Robbi Seeliger über den Jazzer, der zwei Jahre lang in New Orleans ein Zuhause hatte.