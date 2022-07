Veranstaltung „Korschenbroich liest“ : Autor Jürgen Wiebicke liest zum „Sprechen vor dem Sterben“

Korschenbroich Jürgen Wiebicke bereicherte die Autorenlesung bei „Korschenbroich liest“ im Kulturbahnhof mit sehr persönlichen Bekenntnissen. Vor dem Tod seiner Mutter hatte er mit ihr Gespräche von einer bis dahin nicht gekannten Intensität über das Leben geführt.

Der Moderator ist überzeugt, dass die meisten der betroffenen Familien zum Thema Nationalsozialismus und Krieg Erzählrituale in Art von „Abenteuerromanen“ entwickelt hätten. Dabei seien eigene Empfindungen weitgehend ausgespart worden. Mit Blick auf die dominierende Altersstruktur der Zuhörenden reflektierte Wiebicke die Auseinandersetzung der „Baby-Boomer“-Generation mit dem Nationalsozialismus: „Im jugendlichen Alter nahmen wir diese Zeit mit dem subjektiven Gefühl wahr, dass sie nichts mit uns zu tun hat. In moralischer Arroganz dachten wir, im Zweifelsfall alles anders gemacht zu haben“, sagte Wiebicke und erntete bestätigenes Nicken etlicher Besucherinnen.

Später sei ihm bewusst geworden, dass politische Diktaturen binnen eines Tages enden können, aber nicht das seelische Nachbeben. Er habe die Eltern geliebt und wisse zugleich, dass deren Erziehung geprägt war von den Schatten des Krieges. Wiebicke betonte den Wert der intensiven Gespräche für beide Seiten. „Während meine Mutter erzählte, ging sie in die Vergangenheit. Sie hat sich freigesprochen. Das Buch handelt auch davon, was wir verändern, wenn wir sprechen, statt zu schweigen. Was wir wegschieben, verschwindet nicht, sondern bleibt vorhanden“, so Wiebicke. Beim anschließenden Gespräch teilten Besucher auch sehr persönliche Erfahrungen im Umgang mit Vergänglichkeit, Tod und Trauer mit.