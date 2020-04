Interview mit Wolfgang Wappenschmidt : „Bislang profitieren die Landwirte nicht“

Korschenbroich Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach spricht im Interview über die Auswirkungen der Corona-Krise.

Aussaat und Pflanzung von Gemüse und Salat sind im vollen Gange. Die Spargelernte hat begonnen. In früheren Jahren packten osteuropäische Saisonarbeiter mit an. Jetzt musste zuerst dringend Ersatz gefunden werden, bis die strikten Einreiseverbote am Donnerstag wieder gelockert wurden. In der Corona-Krise beobachtet Wolfgang Wappenschmidt als Vorsitzender der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach, wie Vorschriften und Empfehlungen in oft kurzer Frist veränderten Verhältnissen angepasst werden müssen.