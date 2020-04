Kommentar zu Hindenburgstraße in Korschenbroich : Ein falscher Kompromiss

Reichskanzler Adolf Hitler begrüßt Paul von Hindenburg (r.) am „Heldengedenktag“ 1934 in Potsdam. Foto: dpa/-

Korschenbroich Die Aktive will die Straßenschilder an der Hindenburgstraße mit einem Zusatz versehen, der auf die negative Rolle des Namensgebers eingeht. Das reicht als Lösung nicht aus.

Es ist daher nur begrüßenswert, dass Die Aktive auf die „sehr negative Rolle“ Hindenburgs in der deutschen Geschichte hinweisen will. Zusatzschilder sollen den Straßennamen künftig einordnen. Ähnlich ist das bereits in anderen Städten gehandhabt worden. Beispielsweise beim Hindenburgplatz in Neuss-Holzheim. Ein netter Kompromiss und dennoch falsch.