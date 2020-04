Analyse zum Grundsatzpapier der SPD : Eine neue Schule für Korschenbroich

Korschenbroich Die SPD fordert in ihrem Grundsatzpapier zur Schulentwicklung umfangreiche Nachbesserungen. Dabei geht es um ein erweitertes Angebot, eine langfristigere Planung und sogar um einen Neubau.

Im Schatten der Corona-Krise hat die SPD Mitte März ihr neues Grundsatzpapier „Schulentwicklungskonzept für Korschenbroich“ vorgestellt. Dass es noch vor Krisenzeiten entstanden ist, zeigt schon der offensive Ansatz. Die SPD will von allem mehr. In die Korschenbroicher Schullandschaft soll in den kommenden Jahren viel investiert werden. Ein Überblick.

Mehr Schulen Die Sozialdemokraten fordern eine neue Ganztagsgrundschule im Umfeld des Neubaugebiets „An der Niersaue“. Die Andreas-Schule werde nach Ansicht des stellvertretenden SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Marcel Knuppertz auch nach einer Erweiterung nicht ausreichen. Das liege sowohl an steigenden Schülerzahlen als auch an gestiegenen Anforderungen an Schulen. Zudem seien laut SPD bei vielen Gebäuden in den kommenden zehn Jahren neben Modernisierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen auch Sanierungen notwendig. Zwar habe die SPD-Fraktion dafür gesorgt, dass rund 1,5 Millionen Euro zur Modernisierung der Schulen in den Haushalt 2020 eingestellt worden sind. „Insgesamt sehen wir jedoch einen weit größeren Finanzmittelbedarf zur Deckung erforderlicher Schulbautätigkeiten in Korschenbroich“, heißt es. Dabei wolle die Partei das dreigliedrige System mit Gymnasium, Realschule und Hauptschule ebenso bewahren wie die Grundschulen in den einzelnen Ortsteilen.