Korschenbroicher Kostümproduzent : Hintzen GmbH meldet Insolvenz an

Hintzen GmbH meldet Insolvenz an

Korschenbroich Das Korschenbroicher Traditionsunternehmen wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Für die Produktion vor Ort gibt es wohl keine Zukunft mehr. Der Uniform- und Kostümhandel soll jedoch zu gegebener Zeit wieder öffnen.

Die Hintzen GmbH aus Korschenbroich ist insolvent. Das teilte Geschäftsführer Thomas Hintzen am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Er kündigte an, noch am selben Tag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neuss stellen zu wollen.