Stadt Korschenbroich in der Corona-Krise : Die Wirtschaftsförderung ist im Dauereinsatz

Korschenbroich In Zeiten der Corona-Krise ist Steffi Bössem häufig die erste Ansprechpartnerin für Korschenbroicher Unternehmen.

Damit vor Ort ankommt, was die Bundesregierung an Auflagen, Vorgaben und Hilfen für Unternehmen beschließt, setzt sich Steffi Bössem von der Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich ein. Seit Beginn der Krise versorgt sie ihre Kontakte mit Infos und Lösungsvorschlägen.

In täglichen Mails gibt sie Antworten auf die vielfältigen Fragen der Unternehmen: Wie komme ich möglichst schnell an welchen Fördertopf? Was steht mir zu? Welches Formular muss ich dafür ausfüllen? „Die Geschäftsleute haben jetzt genug mit der Sicherung ihrer Existenz zu tun. Damit sie sich nicht auch noch durch Berge an Infos kämpfen müssen, bereite ich das Neueste passgenau für sie auf und stehe natürlich auch als persönliche Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung“, sagt Bössem.

„Es ist ohne Beispiel, was die Stadt gerade für uns auf die Beine stellt. Damit trägt sie enorm zu einer Beruhigung bei. Man fühlt sich gesehen, in der Existenzangst nicht allein gelassen“, sagt Christoph Kamper, Vorsitzender des City-Rings Korschenbroich. „Frau Bössem hält uns so gut auf dem Laufenden, dass wir über einen echten Wissensvorsprung verfügen“, sagt auch Ulrike Freier von der Schreibmanufaktur Feder und Tinte. „Sogar abends und am Wochenende kamen aktuelle Nachrichten, das ist echter Einsatz.“ Wer als Korschenbroicher Unternehmer oder Freiberufler noch nicht im Verteiler ist, kann sich laut Stadt einfach per Mail unter stefanie.boessem@korschenbroich.de anmelden.