Arbeit im Ältestenrat : Stadt widerspricht Mitteilung der Korschenbroicher Grünen

Korschenbroich Wie die Partei aus ihrer Arbeit im Ältestenrat berichtete, stößt bei der Stadt auf Unverständnis. An gleich drei Stellen seien Fehlinformationen verbreitet worden.

In einer Pressemitteilung hatten die Korschenbroicher Grünen Einblicke in ihre Arbeit im Ältestenrat gegeben und dabei auch mehrere Punkte angeführt, die auf ihr Wirken hin umgesetzt wurden (wir berichteten). Nach Aussage der Stadt seien dabei an drei Stellen Falschinformationen verbreitet worden. Sie sendete am Montag eine „Richtigstellung“ der Pressemitteilung.