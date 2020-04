Erdgas-Pipeline durch Korschenbroich : Zeelink-Arbeiten sollen im Sommer abgeschlossen sein

So sieht es bei Korschenbroich an der Trasse aus. Foto: Frank Kirschstein

Korschenbroich/Jüchen Eigentlich sollte der Pipeline-Abschnitt im Korschenbroicher Stadtgebiet schon im vergangenen Jahr fertig werden. Wegen schlechter Witterung mussten die Arbeiten jedoch für mehrere Monate unterbrochen werden.

Wer dieser Tage zum Spaziergang rund um Kleinenbroich, Glehn oder Hochneukirch unterwegs war, dem wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Die Arbeiten an der Zeelink-Pipeline gehen weiter. In ihr soll künftig Erdgas aus dem belgischen Zeebrügge in das deutsche Netz geleitet werden. Von den 215 Kilometern auf deutschem Boden verlaufen acht durch Korschenbroich und sollten eigentlich Ende des vergangenen Jahres fertiggestellt werden.