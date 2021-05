Bildung in Hückeswagen : Zwei Vollzeitkräfte sollen Schulsozialarbeit erweitern

Hückeswagen Die Rückkehr zum alten Schulbetrieb wird nicht für alle Familien reibungslos laufen, so die Erwartung bei den zuständigen Behörden. Vor allem bei förderbedürftigen Schülern habe sich durch Distanz- und Wechselunterricht eine große Resignation verbreitet.

Nach einem Jahr Distanz- und Wechselunterricht an den Schulen wird die Rückkehr zum normalen Schulalltag eine Herausforderung für alle Beteiligten. Besonders förderbedürftige Schüler legen eine zunehmende Resignation und eine sinkende Leistungsbereitschaft bis hin zur Verletzung der Schulpflicht an den Tag, wie die Schulleiter der Förder- und Hauptschule bei der Informationsveranstaltung des Sozialausschusses jetzt deutlich machten.

Um so mehr wird zukünftig die Schulsozialarbeit in den Fokus rücken. Die Stadt bemüht sich derzeit um zwei zusätzliche Vollzeitstellen für die Schulsozialarbeit an der Montanus- und Erich-Kästner-Schule (EKS). Geschaffen werden können diese Stellen durch die Umwandlung von Lehrerstellen, wenn der Unterricht laut Lehrplan weiterhin gewährleistet bleibt. „Für die Montanusschule liegt ein Antrag auf Stellenumwandlung bei der Schulaufsicht zur Genehmigung vor, für die EKS ist der Antrag in Arbeit“, berichtete Alexander Stehl, Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales, im Ausschuss. Der Wunsch ist es, an beiden Schulen zum neuen Schuljahr starten zu können.