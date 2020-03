Korschenbroich in den 1920er Jahren : Zwischen Landwirtschaft und Industrie

Info

Korschenbroich 1928 Der Ort umfasste sieben Honschaften mit insgesamt rund 4500 Einwohnern. 1800 im „Dorf“, 786 in Neersbroich, 500 in Herrenshoff, 427 in Raderbroich, 424 Engbrück, 296 in Trietenbroich und 273 in Herzbroich. Die 128 landwirtschaftlichen Betriebe verfügten über einen Viehbestand von knapp 3000 Tieren.

Korschenbroich heute Laut Daten des Landesbetrieb IT.NRW lebten am 31. Dezember 2018 33.066 Menschen in der heutigen Stadt Korschenbroich. Dabei verfügt Alt-Korschenbroich über rund 11.000 Einwohner. Der Rest verteilt sich auf die später eingemeindeten Orte. Gemäß der aktuellsten Erhebung leben in Kleinenbroich rund 10.800 Menschen, in Glehn rund 6200. Liedberg hat knapp 3000 und Pesch knapp 2300 Einwohner.