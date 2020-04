Mrs. Sporty in Korschenbroich : Fitnessstudio bietet Videotraining an

Korschenbroich Training vor Ort ist wegen der Corona-Krise im gesamten Land nicht mehr möglich. Kerstin und Michael Baas haben sich daher eine Alternative überlegt.

Über eine App haben Kunden Zugriff auf ihre individuellen Trainingspläne. Täglich finden Workouts per Video statt, die von den Trainern live angeleitet werden. So sei weiterhin der persönliche Kontakt möglich. „Gerade diesen Teil wollen wir trotz oder gerade wegen der Isolation beibehalten“, teilt das Ehepaar Baas mit, das das Fitnesstudio gemeinsam führt. In der Hoffnung so in der auch für sie persönlich schweren Zeit die eigene Existenzgrundlage zu bewahren. Bislang sehe es gut aus. „Die Loyalität unserer Mitglieder freut uns sehr“, sagt Michael Baas.