Diskussion um Korschenbroicher Straße : Eine Erklärtafel für die Hindenburgstraße

Ein Straßenschild weist auf die Hindenburgstraße in Korschenbroich hin. Bald vielleicht mit einer Erläuterung. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Aktive fordert ein Zusatzschild für die nach dem Reichspräsidenten benannte Straße in Korschenbroich. Darin soll auf dessen negative Rolle in der Geschichte eingegangen werden. Die übrigen Ratsfraktionen sind geteilter Meinung.

Sie ist eine der prägnanten Straßen im Korschenbroicher Ortskern. Die Hindenburgstraße, benannt nach Paul von Hindenburg. Hindenburg war Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg, Reichspräsident zur Zeit der Weimarer Republik und der Mann, der Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannte. Ein zweifelhaftes Lebenswerk, das die Fraktion Die Aktive im mittlerweile abgesagten Ausschuss für Kultur, Familie, Soziales und Senioren am 21. April thematisieren wollte.

„Hindenburg spielt in der deutschen Geschichte eine sehr negative Rolle, da er wesentlich zur Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 beigetragen hat“, heißt es in dem Antrag. Die Fraktion fordert daher, dass die Schilder der Hindenburgstraße mit einem Zusatz versehen werden, in dem die negative Rolle von Hindenburg verdeutlicht wird. Durch die Corona-Krise wird es bis zur Diskussion im Ausschuss wohl noch einige Zeit dauern. Verantwortliche der im Stadtrat vertretenen Parteien haben sich jedoch schon einmal telefonisch zu der Idee geäußert. Dabei outete sich zwar durchweg niemand als Hindenburg-Fan. Die Reaktionen zu dem Antrag waren dennoch geteilt.