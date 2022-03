Für Flüchtlinge in Korschenbroich : Sportzentrum ab Mittwoch Aufnahmestation

KORSCHENBROICH Ab Mittwoch können Vereine und Schulen das Hallensportzentrum an der Von-Bodelschwingh-Straße nicht mehr nutzen. Die Stadt wird dort eine Aufnahmestation für Flüchtlinge aus der Ukraine einrichten.

Das Hallensportzentrum an der Von-Bodelschwingh-Straße in Korschenbroich wird ab Mittwoch, 16. März, als Aufnahmestation für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stehen. Bis zu 100 Menschen können hier aufgenommen werden. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. „Noch konnten wir für alle Menschen, die hier bei uns in der Stadt Zuflucht suchen, eine private Unterbringungsmöglichkeit finden“, so Beigeordneter Thomas Dückers. „Doch dies kann sich je nach Entwicklung der Lage schnell ändern und wir möchten – auch in Absprache mit dem Rhein-Kreis Neuss - gut vorbereitet sein.“