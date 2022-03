Flüchtlinge müssen Tiere abgeben : Krieg in der Ukraine bringt Tierheime in Bedrängnis

Düsseldorf Viele ukrainische Flüchtlinge bringen ihre Haustiere mit, diese dürfen jedoch nicht in die Unterkünfte. Die ohnehin vollen Tierheime sind mit der Situation überfordert. Der Deutsche Tierschutzbund fordert nun ein Maßnahmenpaket von der Politik.

Neben der unfassbaren menschlichen Katastrophe, die der Krieg in der Ukraine verursacht, bahnt sich weiteres Leid an. Viele Flüchtende nehmen ihre Haustiere, meist Katzen und Hunde, mit auf ihrem Weg aus den umkämpften Gebieten. In deutschen Flüchtlingsunterkünften sind Tiere aber nicht zugelassen; diese müssen in den örtlichen Tierheimen untergebracht werden. „Mit der Folge, dass viele Tierheime völlig überfordert sind und nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen“, sagt Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. „Es ist zu befürchten, dass die Infrastruktur des praktischen Tierschutzes zusammenbricht, wenn nicht rasch gehandelt wird.“

Noch lässt sich weder die Zahl der mitgebrachten Tiere noch der betroffenen Tierheime beziffern. Den Tierschutzbund würden aber täglich verzweifelte Anrufe aus den Heimen erreichen, sagt Schmitz. „Oft weisen Veterinärämter auch Quarantäne für Tiere an, ohne darüber nachzudenken, wo die Vierbeiner hinsollen.“ Zudem würden Helfer, die Güter an die ukrainische Grenze gebracht haben, teils auf ihrem Rückweg dort ausgesetzte Tiere mitbringen. Dann müssten auf einen Schlag 60 Katzen und 15 Hunde untergebracht werden, sagt Schmitz.

Durch die Pandemie seien aber etliche Tierheime schon an der Kapazitätsgrenze, weil anfänglich angeschaffte Hunde und Katzen nun abgeschoben würden. Dazu kommen gestiegene Kosten für Futter und Heizung.

Der Deutsche Tierschutzbund, seine Landesverbände und Mitgliedsvereine fordern von den Kommunen und den politisch Verantwortlichen daher eine Reihe von Maßnahmen. Dabei geht es um die Erstattung der Kosten, die durch eine Inobhutnahme der Tiere entsteht, auch für eine tierärztliche Behandlung. Außerdem sollte die Tollwutquarantäne bundesweit mit tierärztlicher Beratung auch in Privathaushalten ermöglicht werden. „Und in den Flüchtlingsheimen müsste die Tierhaltung nach der Begutachtung durch einen Veterinär zugelassen werden, wenn nichts dagegen spricht“, sagt Schmitz.

Erschwerend kommt hinzu, dass immer mehr Tiere, die niemandem zuzuordnen sind, an der Grenze der Ukraine auf Rettung warten. Vor allem größere Hunde würden oft nicht in Busse oder Züge gelassen, mitgenommen werden meist kleinere Tiere, die in einer Tasche oder unter der Jacke zu transportieren sind. Viele Tiere mussten zum Teil von ihren Besitzern zurückgelassen werden, weil die Ausnahme für die erleichterte Mitnahme von Tieren aus der Ukraine in die EU lediglich für private Transporte gilt und hier nur maximal fünf Tiere mitgenommen werden dürfen.