Seniorenzentrum in Kleinenbroich : Vier neue Ruhebänke für das Haus Tabita

Seniorenzentrum in Kleinenbroich

Kleinenbroich Der Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich ließ von der Bürgerstiftung ein besonderes Geschenk für das Seniorenzentrum in Kleinenbroich bauen. Der Einrichtungsleiter freut sich besonders, weil sein Wunsch mehr als erfüllt wurde.

„Hier können wir schön in einer gemütlichen Runde zusammensitzen“, sagt Friedel Bast. Die 92-Jährige lebt ebenso wie der ein Jahr jüngere Werner Spangenberger im Haus Tabita der Diakonie in Kleinenbroich. Beide sind dabei, als der Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich vier neue Ruhebänke an das Seniorenzentrum übergibt. „Wir hatten uns nur eine gewünscht, nun sind es gleich vier geworden“, freut sich Einrichtungsleiter Jörg Mathissen über das unverhoffte Geschenk.