Kreative Unterstützung aus Korschenbroich : Hilfsaktionen für Menschen in der Ukraine

Hilfsaktionen für Menschen in der Ukraine

Korschenbroich Verbandskästen als Spende gegen eine freie Autowäsche, ein Sportclub, der nach einer Sammelaktion einen 7,5-Tonner nach Köln fährt und Flüchtlingsunterkünfte im alten Pfarrhaus – es gibt vielfältige Unterstützung.

Das Leid der Menschen in der Ukraine berührt zutiefst. So auch viele Korschenbroicher. Seit der Mahnwache vor St. Andreas, an der rund 450 Menschen teilgenommen hatten, gibt es inzwischen unterschiedlichste Aktionen in der Stadt. Unternehmen, Vereine und Kirchen unterstützen auf verschiedenste Arten. Ein Überblick.

Verbandskästen Die Firma „CarWash DeLuxe“ an der Robert-Bosch-Straße hat eine besondere Sammelaktion ins Leben gerufen. „Wir bitten unsere Kunden, ihre Verbandskästen zu spenden. Dafür erhalten sie eine Freiwäsche“, erklärt Jan Keiter, der für das Marketing verantwortlich zeichnet. Bei durchschnittlich 400 Autos täglich – an Wochenenden oftmals mehr – könnten so 40 bis 50 Verbandskästen zusammenkommen, hofft Keitel. „Mit unseren eigenen Transportern bringen wir die Verbandskästen dann an die Grenze.“ Auch abgelaufene Verbandskästen dürften abgegeben werden, erklärt Keitel. Allerdings sollten sie vollständig sein.

Spendenaktion Bereits zur Hochwasserkatastrophe hatte die Teutonia Kleinenbroich eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Nun erneut. Mit einer langen Liste, die der Verein in den sozialen Medien und auf seiner Homepage veröffentlicht hatte, baten die Mitglieder gemeinsam mit dem Jägerzug „Merr Trekke moet“ um gezielte Spenden. Haltbare Lebensmittel, Hygieneprodukte, Babysachen, aber auch Schlafsäcke, Wasseraufbereitungstabletten, Campingkocher und Feuerzeuge waren willkommen. Und die Sachen kamen – wie gewünscht in Kartons und beschriftet. „Wir haben mehr Spenden als erwartet erhalten“, berichtet Felix Hüsges, Social Media Manager im Vorstand des Sportclubs anschließend. Der 7,5-Tonner sei fast voll geworden. Als die Sammler bei der Sammelstelle in Köln-Hürth eintrafen, „waren die Helfer vor Ort zu Tränen gerührt, wie viel wir als kleiner Verein zusammen bekommen haben“, sagt Hüsges.

Unterkünfte Etwa 200 Menschen sind am Dienstagabend in die St. Pankratius Kiche in Glehn gekommen, um Angebote für Unterkünfte zu sammeln. Pfarrer Michael Tewes hatte die Idee, das leerstehende Glehner Pfarrhaus anzubieten, das nun hergerichtet werden soll. Die rechtlichen Vorgaben konnten bereits geklärt werden. Inzwischen sind für etwa zwölf Familien Unterbringungsmöglichkeiten zusammengekommen.

Solidaritätsveranstaltung Unter dem Motto „Lesen für die Ukraine“ lädt der Verein „Korschenbroich liest“ gemeinsam mit dem Kulturamt am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr in die Aula des Gymnasiums, Don-Bosco-Straße 2, ein. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten, die dem Medikamentenhilfswerk action medeor zugut kommen.

Medizinisches Material Schmerzmittel, Krücken, Rollstühle, Orthesen oder Verbandsmaterial sammelt die orthopädische Praxis von Martin Hofschen, Arndtstraße 25, in Korschenbroich während der Praxiszeiten. „Wir konzentrieren uns auf medizinisches Material, welches im Kriegsgebiet bei dort entsprechend auftretenden Verwundungen verwendbar ist“, sagt Hofschen auf Anfrage. Über einen Bekannten sorge er für den Transport.

Flagge Auch die Kleinenbroicher Schützen denken in diesen Tagen in besonderer Weise an die Menschen in der Ukraine. Als äußeres Zeichen der Solidarität hat der Präsident die Nationalflagge der Ukraine gehisst. „Beten wir, dass der furchtbare Krieg, der uns alle zutiefst erschüttert, möglichst bald ein Ende haben wird“, sagt Marcel Heimanns von der St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich.

Peace-Brot Ein Brot mit dem Peace-Zeichen als Mehlbestäubung backt die Landbäckerei Huppertz als Solidaritätsbekundung. Auch dem Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach wurden knapp 100 Brote geliefert.