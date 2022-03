Für Kinder und Jugendliche in Korschenbroich : Programm in den Osterferien vom Kreisjugendamt

Korschenbroich Das Kreisjugendamt hat ein vielfältiges Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche erstellt. Was in Korschenbroich angeboten wird.

Graffiti-Workshop, Backen oder Mittelalter-Spiele: Das Osterferienprogramm der Jugendeinrichtungen in Korschenbroich bietet unterschiedliche Aktionen für Kinder und Jugendliche an. So lädt das Jugendzentrum Klärwerk zum Graffiti-Workshop ein, während Mangas im Katho St. Andy im Mittelpunkt stehen. Im Jugendzentrum Choice in Kleinenbroich dreht sich in der zweiten Ferienwoche alles um Brot und Käse. Eine Hofführung ist ebenso geplant wie die Herstellung von Käse und das Backen von Brot, Brötchen und Pizza. In der Sinnflut in Glehn steht die Ferienaktion unter dem Motto Mittelalter – die Kinder und Jugendlichen basteln Lederbeutel, spielen Mittelalter-Spiele und bauen Steckenpferde. Michael Hackling vom Kreisjugendamt weist darauf hin, dass die Ferienaktionen in diesem Jahr unter Beachtung der aktuellen Coronaregelungen möglich sind: „Wir freuen uns, dass wieder Angebote vor Ort stattfinden können. Doch alle Beteiligten sollten sich darauf einstellen, dass sich die Auflagen noch kurzfristig ändern können.“ Die einzelnen Angebote sind gelistet auf der Internetseite vom Rhein-Kreis Neuss.