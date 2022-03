Ausstellung im Korschenbroicher Rathaus : „Ein Häppchen Kunst“ in der Mittagspause

„Ein Häppchen Kunst“ in der Mittagspause

Korschenbroich Die Düsseldorfer Künstlerin Kathrin Edwards stellt derzeit im Rathaus aus. Interessierte führt sie durch ihre Ausstellung „Flow“ während der Mittagspause.

Ein „Häppchen Kunst zur Mittagspause“ lautet das Motto, unter dem die Stadt am Donnerstag, 17. März, ins Rathaus an der Don-Bosco-Straße einlädt. Die Düsseldorfer Künstlerin Kathrin Edwards führt Interessierte von 12.30 bis 13 Uhr durch ihre aktuelle Ausstellung „Flow“. Edwards studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Siegfried Anzinger. 2019 schloss sie ihr Studium mit dem Akademiebrief ab, nachdem sie 2017 bereits den Meisterschüler verliehen bekommen hatte. Sie arbeitet vor allem mit (druck-)grafischen Techniken wie der Radierung und der Lithographie. Auch Tuschemalerei, Aquarell und Zeichnung gehören zu ihren bevorzugten Ausdrucksweisen.