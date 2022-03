Kommunalpolitik in Niederkrüchten : Keine Ukraine-Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flugplatz

Kommunalpolitik in Niederkrüchten

Bürgermeister Kalle Wassong hat erklärt, waum keine Ukraine-Flüchtlinge in die Javelin Barracks einziehen können. Foto: Wassong

Niederkrüchen Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Elpmt können keine Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Bürgermeister Wassong hat die Gründe dafür.

Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Elpmt können keine Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. In der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Integration und Soziales informierte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) die Kommunalpolitiker über die aktuelle Situation.

Im Rathaus waren viele Anrufe eingegangen, ob auf dem Gelände der Javelin Barracks wieder Flüchtlinge aufgenommen werden könnten. Wassong erklärte, das sei nicht möglich. Viele Häuser der Kaserne stünden zwar noch auf dem Gelände, aber sie verfügten über keine Infrastruktur mehr. Die Heizkessel und -körper seien demontiert, die Kläranlage sei abgestellt. Außerdem habe sich in den seit langem leerstehenden Häusern schwarzer Schimmel ausgebreitet.

Die Wohnungsfrage ist vor Ort der entscheidende Punkt: Schon jetzt, vor dem Ukraine-Konflikt, hat es in Niederkrüchten keinen ausreichenden Wohnraum für Flüchtlinge gegeben. Durch die GWG entstehen im Projekt An der Wae mehrere Wohneinheiten. Zur Zeit sind in der Gemeinde 53 Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 42 anerkannte Flüchtlinge untergebracht.