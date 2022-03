Kaarst setzt auf Erfahrungswerte : Stadt gut vorbereitet auf Ukraine-Flüchtlinge

Kaarst Die Stadt Kaarst ist bereit für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Bürgermeisterin Ursula Baum ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Kaarster Bürger.

Die Stadt Kaarst ist bereit für die Flüchtlinge aus der Ukraine: Bislang haben ich rund 110 Menschen in der Stadt gemeldet, wobei viele Familien allerdings vorerst bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind. Die Stadt rechnet also mit einer höheren Zahl an ukrainischen Flüchtlingen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die Stadt Kaarst auf eine Flüchtlingswelle vorbereitet, Bürgermeisterin Ursula Baum hat mit ihrem Team viele Hebel in Bewegung gesetzt, die Solidarität in der Stadt ist schier grenzenlos. Die Hilfsbereitschaft der Kaarster beeindruckt die Bürgermeisterin: „Praktisch seit Kriegsausbruch erreichen uns in der Verwaltung und mich persönlich jeden Tag zahlreiche Hilfsangebote. Uns werden Wohnungen und ganze Häuser angeboten, Sachspenden und Geld. Diese Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität macht mich stolz. Genau das brauchen wir auch, um diese Krise zu meistern.“