Mitgliederversammlung in Korschenbroich : Dorfgemeinschaft plant Sommerfest „Pesch goes wild“

Die Sparkasse Neuss hat in Pesch ihr Selbstbedienungs-Center im Sommer 2021 geschlossen. Dass es keine Geldautomaten mehr im Ort gibt, darüber diskutierte die Dorfgemeinschaft auch. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Pesch Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause sind die Pescher voller Tatendrang. Konkrete Planungen gibt es für das Sommerfest und den Aktionstag Saubere Stadt. Zudem stehen gleich mehrere Jubiläen an.

Von Rudolf Barnholt

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause herrscht bei der Dorfgemeinschaft Pesch Optimismus vor. Das wurde auf der Mitgliederversammlung im Haus Schellen deutlich. Aktuell hat die Dorfgemeinschaft 262 Mitglieder.

Etwas Positives hatte die Pandemie: Die Kasse der Dorfgemeinschaft ist gut gefüllt. So richtig freuen kann sich darüber aber niemand, denn der Verein ist schließlich kein Sparclub. Und weil das so ist, wird für dieses Jahr wieder geplant. So soll es am Sonnabend, 11. Juni, eine Neuauflage des Sommerfestes geben. „Pesch goes wild“, lautet das Motto. Auf dem Gelände der Grundschule soll das Bullenreiten die Attraktion werden. „Das Wetter hat bis jetzt immer mitgespielt“, sagt der Vorsitzende Thomas Türks.

Bereits am 19. März werden Mitglieder der Dorfgemeinschaft Pesch am Aktionstag Saubere Stadt teilnehmen. Um 10 Uhr treffen sich die Helfer auf dem Schulhof der Grundschule, Kleinenbroicher Straße 60. Anschließend gibt es für die Freiwilligen auf dem Schulhof eine Stärkung.

Untätig sind die Pescher übrigens während der Corona-Zeiten nicht gewesen: Sie haben inzwischen einen Instagram-Account mit 99 Followern, bei Facebook sind es bereits 505. Und das Kochbuch wurde noch einmal neu aufgelegt: Von den 100 zusätzlichen Exemplaren sind noch einige erhältlich. Es waren viele kleine Dinge, über die zudem gesprochen wurde: Da ist zum einen das Kreuz auf dem Schulhof: „Es kann frische Farbe und eine liebevolle Zuwendung vertragen“, erklärt der Vorsitzende und empfiehlt, „den Jesus mal in fachkundige Hände zu geben“. Sein Vater Hans-Willi Türks zeigt sich skeptisch: „Ich habe Bedenken, ob da noch was zu machen ist.“ Ein Fachmann soll sich das Kreuz jetzt genau anschauen. Die sieben Friedhofsbänke wollen Mitglieder der Dorfgemeinschaft zudem restaurieren.

Ein ganz anderes Thema sorgt für lebhafte Diskussion: In Pesch gibt es keinen Geldautomaten mehr. Auf der Versammlung ist die Rede von einem Pavillon, der wegen der zahlreichen Sprengungen nicht in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden aufgestellt werden dürfe. Hans-Willi Türks erklärt, was bislang passiert ist: „Wir waren mit Bürgermeister Venten bei der Sparkasse in Neuss. Dort sagte man uns, dass sich ein neuer Geldautomat nicht lohne. Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar.“ Er warnt aber vor zu großem Optimismus.