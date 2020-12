Haushaltsberatungen in Korschenbroich : FDP präsentiert Konzept gegen Steuererhöhung

Korschenbroich Durch eine weitreichendere Isolierung der coronabedingten Mindererträge will die Fraktion Grundsteuern und Gewerbesteuer auf dem bisherigen Niveau halten. Sie stellt zudem einige Personalausgaben der Verwaltung infrage.

In der Korschenbroicher Kommunalpolitik wurden in den vergangenen Wochen zwei Steuerkonzepte für das kommende Jahr vorgestellt. Die Verwaltung wollte Grundsteuern und Gewerbesteuer erhöhen, SPD und CDU wollen die Erhöhung durch die Überschüsse des Städtischen Entsorgungsbetriebes verhindern. Die FDP lehnt beide Pläne ab und stellt in ihren Anträgen für die Haushaltsberatungen am Dienstag ein Alternativkonzept vor.