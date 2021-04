Senioren-Union äußert sich zum Thema Handel : Senioren in Sorge um Goch

Goch Die Senioren-Union Goch möchte den Einzelhandel, wie es schon CDU und SPD beantragt hatten, durch Gutscheine in der Corona-Zeit unterstützen. Außerdem bekräftigt die Gruppierung ihre Ablehnung eines Altenheims, das durch ein Investorenmodell auf Gewinnmaximierung angelegt sei.

(nik) Die Älteren der Gocher CDU, die Senioren-Union, sorgt sich um die Corona-Folgen für die Gesellschaft. „Haben wir in Zukunft eine Stadt, in der wir wohnen, aber nicht mehr leben? Diese Sorge treibt die Gocher CDU-Senioren Union um“, schreibt der Vorsitzende Wolfgang Pitz. Schon jetzt gebe es diverse Leerstände, und zwar nicht nur in der Voßstraße. „Es stellt sich nur die Frage, wann schließen die nächsten Einzelhandelsgeschäfte und wann die Gaststätten?“ Schon vor den Haushaltsberatungen hatte die Gocher CDU-Fraktion den Antrag gestellt, Gutscheine zu verkaufen, eine Aktion, die die Stadt unterstützen sollte. Später formulierte auch die SPD einen entsprechenden Antrag, aber auch der, den die CDU unterstützte, fand keine Mehrheit. „Von solchen Gutschein-Aktionen wird nicht nur im Kreis Kleve reger Gebrauch gemacht und das mit guten Erfolgen. Abgelehnt wurde der Antrag vom Bürgermeister und seiner BFG-Fraktion sowie von den Grünen und erstaunlicherweise auch von der FDP“, stellt Pitz fest. In anderen Städten fordere die FDP gerade solche Möglichkeiten.