Digitalisierung in Dormagen : FDP/UWG-Fraktion fordert besseres Netz für Landwirte

Digitalisierung in Dormagen

Um digitale Hofläden zu betreiben, sei ein schnellere Internetverbindung für die Dormagener Landwirte nötig, so die FDP/UWG-Fraktion. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dormagen Landwirte aus Dormagen klagen über fehlendes Internet an ihren Höfen. Die FDP/UWG-Fraktion hat deshalb eine Anfrage an die Stadt gestellt. Um regionale Produkte möglichst vielen Verbrauchern anbieten zu können, sei dann zum Beispiel die Einrichtung eines digitalen Hofladens möglich.

„Wenn wir den ‚Digitalisierungsauftrag’ ernst nehmen wollen, dürfen wir keine Unternehmen zurücklassen,“ sagt Gerd Sräga. Er ist Mitglied der FDP und im Dormagener Stadtrat für die Digitalisierung zuständig. Die FDP/UWG-Fraktion hat deshalb eine Anfrage an die Stadt gestellt. Hintergrund ist eine Beschwerde von Landwirten: Sie klagen über fehlendes Internet an ihren Höfen. Für das Geschäft in Zeiten der Corona-Pandemie sei das ein klarer Nachteil.