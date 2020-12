Antrag für Haushaltsberatungen : Grüne fordern fünf neue Tempo-30-Zonen in Korschenbroich

Korschenbroich In Glehn, Schlich, Kleinenbroich und Korschenbroich soll künftig in einigen weiteren Straßen langsamer gefahren werden. Das steht in einem Antrag der Fraktion für die anstehenden Haushaltsberatungen.

In ihrem Antrag schlagen die Grünen eine Geschwindigkeitsreduzierung für folgende Streckenabschnitte vor: die Hauptstraße in Glehn, von der Einmündung Kampgasse bis zur Kreuzung K29, die Straßen An der Au, Am Blankpfad und Fürther Weg in Schlich, die Rhedung sowie den Püllenweg zwischen Holzkamp und Fuggerstraße in Kleinenbroich und den Abschnitt Regentenstraße/Am Kirsmichhof/Arndtstraße in Korschenbroich.