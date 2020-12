Mann aus Rommerskirchen verstorben : Zahl der Todesfälle steigt auf 77 - aktuell 670 Menschen mit Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Ein 93-jähriger Mann aus Rommerskirchen ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 77. Aktuell ist bei 670 (Vortag 692) Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 265 (286) in Neuss, 119 (118) in Grevenbroich, 92 (87) in Dormagen, 61 (60) in Meerbusch, 44 (46) in Kaarst, 43 (47) in Jüchen, 24 (24) in Rommerskirchen und 22 (24) in Korschenbroich. Hiervon befinden sich 69 (67) Menschen in einem Krankenhaus.