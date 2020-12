Aktion in Korschenbroich : Junge Briefschreiber machen Senioren in Kleinenbroich Mut

Gisela Keen-Müller und Katrin Herbst bei der Übergabe der Briefe. Foto: Sinnflut Glehn

Korschenbroich Jugendliche aus Glehn denken in der Corona-Krise auch an die Lage älteter Menschen. Sie schickten 124 handgeschriebene Brief an Bewohner einer Kleinenbroicher Senioreneinrichtung.

Eingeweiht in die Pläne der jungen Besucher der Jugendfreizeiteinrichtung „Sinnflut“ in Glehn war lediglich Gisela Keen-Müller vom Sozialen Dienst von Haus Tabita und Haus Timon: Marco Turski und Katrin Herbst als Leiter der Einrichtung in Glehn und Chantal Zier (15) als Vertreterin der Jugendlichen schleppten eine große Kiste in die Kleinenbroicher Senioreneinrichtung. Inhalt: 124 handgeschriebene Briefe und etliche Süßigkeiten – eine außerplanmäßige Bescherung und ein Stimmungsaufheller für die Heimbewohner in einer vergleichsweise trüben Adventszeit.

Besucher müssen sich derzeit in eine Liste eintragen, müssen Fieber messen und sich einen Kittel überziehen, wenn sie Angehörigen und Bekannte besuchen wollen. Ebenfalls außergewöhnlich, aber im positiven Sinne: die Briefaktion. „Es ist ein gutes Gefühl, Menschen eine Freude zu machen“, erklärte Chantal Zier. Gefreut hat sich auch Gisela Keen-Müller: „Ich finde es gut, dass die Jugendlichen gerade unser Haus ausgewählt haben. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatten wir bereits viele Briefe und selbstgemalte Bilder bekommen von Kindergärten, auch von weit her.“

Die 124 Briefe von rund einem Dutzend Verfasser sind eigentlich Grußkarten mit Platz für einige wenige Sätze. Da wird an die Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen Anfang 60 und 100 Jahren appelliert, nicht den Mut zu verlieren und positiv zu denken. „Wir bleiben in Kontakt“, versprachen sich Gisela Keen-Müller und Katrin Herbst. „Ich sage Ihnen, wie die Aktion bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern angekommen ist“, sicherte Keen-Müller zu. „Das ist eine wunderbare Aktion.“ Damit sich die alten Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von den Briefeschreibern machen können, sind alle auf einem Foto zu sehen.

Im Haus Tabita leben 80 Menschen, im Haus Timon 44 Personen. „Es gibt nur vereinzelt Bewohner, die so gut wie nie Besuch bekommen“, sagt Gisela Keen-Müller. Und sie fügt hinzu: „Viele Bewohner haben mit unserer Hilfe das Skypen gelernt.“ Auch eine Möglichkeit, sich in ungewöhnlichen Zeiten nicht so isoliert zu fühlen.

