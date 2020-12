674 mit dem Coronavirus Infizierte : Zahl der Todesopfer steigt im Rhein-Kreis Neuss auf 78

Rhein-Kreis Neuss Ein 75-jähriger Mann aus Dormagen ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 78. Aktuell ist bei 674 (Vortag 693) Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Das teilt der Kreis mit. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 271 (270) in Neuss, 129 (131) in Grevenbroich, 77 (78) in Dormagen, 65 (66) in Meerbusch, 50 (57) in Kaarst, 39 (43) in Jüchen, 22 (24) in Korschenbroich und 21 (24) in Rommerskirchen. Insgesamt müssen 70 (70) Menschen in einem Krankenhaus behandelt werden.