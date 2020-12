Serie zu Korschenbroicher Straßennamen : Auf Drängen Hitlers enthauptet

Serie Korschenbroich Nach Erika Gräfin von Brockdorff wurde 2014 eine neue Straße in Kleinenbroich benannt. Die Widerstandskämpferin der „Roten Kapelle“ wurde 1943 in Berlin hingerichtet.

Von Brockdorff wurde 1911 in Kolberg in Pommern geboren. Am 13. Mai 1943 wurde sie mit 13 anderen Personen im Gefängnis Berlin-Plötzensee enthauptet. Gemeinsam mit ihren Mann Cay-Hugo von Brockdorff war die Hausangestellte und Bürofachkraft in der kommunistischen Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ aktiv. Ihr Mann wurde 1942 an der Ostfront verhaftet, zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt und in ein Strafbatallion gesteckt. Er machte sich nach Kriegsende als Kunstwissenschaftler einen Namen. Erika Gräfin von Brockdorff, die ihre Wohnung der Widerstandsgruppe um Hans Coppi für Funkversuche zur Verfügung stellte, wurde 1942 verhaftet und zunächst zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Erst auf Drängen Hitler soll das Urteil im Januar 1943 in ein Todesurteil umgewandelt worden sein.