Weitere Händler in Korschenbroich gesucht : Kaffee und Schokolade aus fairem Handel im Café Brass

KORSCHENBROICH Korschenbroich möchte Fair-Trade-Town werden. Die Urkunde gibt es aber erst dann, wenn Handel und Gastronomie entsprechende Produkte anbieten. Das Café Brass bietet diese nun an.

Geschäftsführer Eric Schmitz hat in seinem Café Brass eine große Ausstellungsfläche für fair gehandelte Produkte zur Verfügung gestellt. Befüllt wird die Regalwand von Anja Melz, die zugunsten der „Glehner Kinder- und Familienhilfe Namibia“ fair gehandelte Produkte der Marken Gepa und El Puente vertreibt. „Wir sind Herrn Schmitz sehr dankbar für diese Möglichkeit“, sagt sie. „Es sollten sich ruhig noch viel mehr Händlerinnen und Händler trauen, fair gehandelte Produkte ins Sortiment zu nehmen. Die Erzeuger bekommen faire Löhne und können ihre Familien ernähren und bei der Kundschaft kommt es gut an oder wird zumindest toleriert.“ Schmitz ergänzt: „Während einer Testphase haben wir parallel konventionellen und fair gehandelten Kaffee angeboten. Den Gästen war es zu 90 Prozent eigentlich egal, woher der Kaffee kam. Hauptsache, er schmeckt.“

Persönlich stehe er voll und ganz hinter der Idee. „Wenn man zwei Kinder zu Hause hat, dann denkt man über die Zukunft und Gerechtigkeit auf der Welt nach. Wir kaufen schon lange so gut wie möglich regional ein.“ Da Kaffee und Tee aber nicht am Niederrhein angebaut werden, „hat mich das auf die Idee gebracht, diese Getränke nur noch aus fairem Handel bei uns anzubieten und zu konsumieren“. So gibt es nun also Tee, Kakao, Kaffee, Schokolade, Pralinen und weitere fair gehandelte Produkte bei Brass zu kaufen sowie zum Verzehr, seit das Ladenlokal nach den Sommerferien wieder geöffnet hat.