„Mer denke öm“ in Korschenbroich : Nachhaltigkeit und Klima Themen beim Zukunftstag

Bürgermeister Marc Venten und Klimaschutzmanagerin Julia Federer laden zum Zukunftstag unter dem Motto "Mer denke öm". Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Vorträge, Workshops sowie Stände zum Mitmachen – das alles gibt es beim Zukunftstag „Mer denke öm“. Was genau die Besucher am 13. August erwartet am.

Unter dem Motto „Mer denke öm“ lädt die Allianz für Klima und Nachhaltigkeit im Rhein-Kreis Neuss Interessierte zum Zukunftstag ein. In der Aula des Gymnasiums und im Ratssaal der Stadt Korschenbroich, Don-Bosco-Straße, gibt es am Samstag, 13. August, von 10 bis 16 Uhr Fachvorträge, Workshops sowie Stände zum Ausprobieren und Mitmachen.

In den Vorträgen geht es um die „Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft“ sowie den „Strukturwandel und Klimaschutz“. Drei Workshops drehen sich um die Themen Ernährung („Fair Trade – Was steckt dahinter?“), Bürgerenergie („Gemeinschaftlich in Windkraft und Solaranlagen investieren – Die Energiewende in Bürgerhand“) und Bauen („Klima- und ressourcenschonendes Bauen – Wie geht das und was kostet es wirklich?“).

Während des gesamten Aktionstages stellt der ADFC Lastenräder zum Ausprobieren zur Verfügung und nimmt alte Fahrradschläuche zum Recycling entgegen. Außerdem stellt die Westenergie Wasserstoff-Fahrräder vor. Darüber hinaus lädt ein Repair-Café der Initiative „41352-einfach besser leben“ ab 10.30 Uhr dazu ein, defekte Geräte mit Unterstützung von Experten selbst zu reparieren. Weitere ehrenamtliche Initiativen und Vereine beteiligen sich am Zukunftstag.

„Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit bewegen unsere Bürgerinnen und Bürger. Viele möchten noch aktiver werden und suchen Handlungsmöglichkeiten. Genau diese werden beim Zukunftstag aufgezeigt“, erklärt Bürgermeister Marc Venten. Klimaschutzmanagerin Julia Federer ist überzeugt, das die Beispiele und Vorträge Impulse geben können.