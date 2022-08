Tag der offenen Tür beim Löschzug Korschenbroich : Spektakuläre Simulationen und Cocktails beim Feuerwehrfest

Korschenbroich In diesem Jahr feiert die Feuerwehr den Tag der offenen Tür mit Tanz und Musik. Dazu gibt es viel zu sehen und zu erleben, was den Alltag der Feuerwehr ausmacht.

Eigentlich feiert der Löschzug Korschenbroich zweimal pro Jahr mit den Bürgern. Der Tanz in den Mai sowie der Tag der offenen Tür sind feste Termine im Feuerwehrkalender – zumindest war es bis vor Corona so üblich.

Im Mai hätte zwar gefeiert werden dürfen. „Wir hätten das auch gerne gemacht, doch wir haben keinen Festzeltwirt gefunden“, sagt Lars Döhmen, stellvertretender Löschzugführer in Korschenbroich. Deshalb habe man für kommenden Samstag beide Veranstaltungen zusammengelegt. Von 12 bis 18 Uhr lädt der Löschzug Korschenbroich zu einem Feuerwehrfest für die ganze Familie an der Wache, An der Sandkuhle 5, ein. Ab 20 Uhr sorgt ein DJ in der Fahrzeughalle für Musik und es darf getanzt werden.