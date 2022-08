Programm „Grüne Dächer“ in Korschenbroich : Dachbegrünung: Fördertopf schon leer

Programm „Grüne Dächer“ in Korschenbroich

Korschenbroich Am 8. April ist das Programm „Grüne Dächer“ gestartet. 20.000 Euro wurden von 22 Antragstellern abgerufen. Klemens Schlesiger ist einer von ihnen. Für 2023 gibt es bereits eine Warteliste von Interessenten.

Mit seinem neuen Garagendach ist für Klemens Schlesiger ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn statt normaler Dacheindeckung ist dort nun auf 27 Quadratmetern eine grüne Oase entstanden. 2500 Euro hat das „Grüne Dach“ gekostet. Klemens Schlesiger musste 1000 Euro weniger bezahlen. Diese Summe kam von der Stadt – aus dem Förderprogramm „Grüne Dächer“, das im April gestartetn ist. 20.000 Euro waren dafür bereitgestellt worden. Das Programm wurde gut angenommen. So gut, dass der Topf bereits jetzt leer ist, wie eine Anfrage unserer Redaktion bei der Stadt ergab.

Insgesamt seien 22 Anträge bewilligt worden, für 2023 gebe es bereits eine Warteliste, teilt die Stadt mit. Wie viele Bürger darauf stehen, benennt die Verwaltung nicht. Gleichwohl teilt sie mit: „Derzeit stehen weitere Interessenten auf einer Warteliste, um informiert zu werden, sollte das Förderprogramm wieder aufgelegt werden.“ Dazu seien Mittel für den Haushalt 2023 beantragt worden. „Wir warten auf die Haushaltsberatungen und den Ratsbeschluss zum Haushalt im November, so dass hoffentlich 2023 erneut Anträge gestellt werden können“, heißt es weiter.

Unbürokratisch und schnell sei sein Antrag mit Hilfe der Klimaschutzmanagerin Julia Federer bearbeitet worden. „Das war eine ganz tolle Begleitung“, lobt er. Gemeinsam mit einem befreundeten Dachdecker ging es an die Umsetzung. „Denn der Unterbau eines grünen Daches muss richtig gemacht werden“, sagt Schlesiger.

Zunächst wurde eine neue Bitumenschicht verlegt. Dann folgten Wurzelschutz, wasserspeichernde Saugmatten, eine Lava-Schicht und zum Abschluss die Pflanzen. „Ich habe mich für Sedumsprossen und Sukkulenten entschieden. Die vertragen Sonne und sind mehrjährig“, sagt der Hausbesitzer. „Fast eine Tonne an Material sind verlegt worden.“ Innerhalb von nur zwei Tagen waren die Arbeiten abgeschlossen. Ein paar Äste und Trittsteine verlegte Schlesiger zudem auf dem Dach. So ist ein grüner ungewöhnlicher Rückzugsort entstanden, auf dem der 62-Jährige gerne mit Enkelin Liah (4) verweilt. „Wir beobachten dann gemeinsam gemeinsam die Libellen, Schmetterlinge und Insekten.“

Einstimmig hatte der Rat im Frühjahr das Förderprogramm „Grüne Dächer“ beschlossen. Am 8. April trat die Förderrichtlinie in Kraft. Bezuschusst werden Bepflanzungen auf Dachflächen privat oder gewerblich genutzter Gebäude. Die Förderung beträgt 50 Prozent der Herstellungskosten und ist auf 1000 Euro pro Liegenschaft begrenzt.

Dachbegrünungen bieten nach Angaben der Stadt mehrere Vorteile: Der Regenablauf werde durch einen temporären Wasserrückhalt zeitlich verzögert und verringert. Vor allem bei Starkregenereignissen sei dieser Effekt von Bedeutung. Zudem verbessern begrünte Dächer die Luftqualität durch die Produktion von Sauerstoff, das Filtern von Luftschadstoffen und die Bindung von Feinstaub. Zusätzlich sei die Gebäudebegrünung auch eine natürliche Wärmedämmung und verbessere die Energiebilanz des Gebäudes, so die Verwaltung.

In heißen Sommern – wie aktuell in diesem Jahr – könnten begrünte Dächer zudem durch Verschattung und Verdunstung vor Hitze schützen. Ein weiterer Vorteil: Die Dachabdichtung habe eine längere Lebensdauer, weil sie thermisch und mechanisch weniger beansprucht werde. Und: Mehr Begrünung im Stadtgebiet leiste einen Beitrag zum Klimaschutz und stelle eine aktive Maßnahme bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels dar.