Liste für den Rhein-Kreis Neuss : Wo Meerbuscher fair gehandelte Produkte kaufen können

Meerbusch Der Rhein-Kreis Neuss hat seinen fairen Einkaufs- und Gastronomieführer aktualisiert. Online finden Interessierte Informationen zu Geschäften, Cafés und Restaurants, die fair gehandelte Produkte anbieten.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Rhein-Kreises Neuss hat die Adressen der Anbieter neu zusammengestellt und aktualisiert diese Liste laufend. Einzelhändler, zum Beispiel Biomärkte, und Gastronomiebetriebe, die bisher noch nicht in dem Online-Einkaufsführer vertreten sind, können sich auf der Fairtrade-Internetseite des Rhein-Kreises Neuss im Bereich „Mitmachen“ als Anbieter von fairen Produkten registrieren oder sich beim Rhein-Kreis melden, um in die Liste aufgenommen zu werden.

Für Meerbusch werden Edeka-Märkte in Strümp, Osterath und Büderich aufgeführt. Dort erhalten Kunden besonders im Kaffee- und Schokoladenangebot zahlreiche Fair-Trade-Produkte. Auch die Discounter Aldi in Osterath und Büderich finden sich auf der Liste. Rewe ergänzt die Liste der Einzelhändler. In den Gemeinden Heilig Geist (Büderich), Evangelische Gemeinde (Büderich) und Sankt Franziskus (Osterath) sind es Welt-Läden, die die fair gehandelte und produzierten Waren anbieten. Auch im Bürgerbüro in Büderich auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz und im Bürgerbüro Lank-Latum auf der Wittenberger Straße gibt es gute Produkte zu fairen Preisen und Bedingungen.