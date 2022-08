“Ladies Neit“ in Korschenbroicher Mundart : Sechs verrückte Ladys bringen Stimmung in den Pfarrsaal

Korschenbroich Es ist fast wie auf einer großen Familienfeier mit großartigem Abendprogramm. Die sechs Damen sorgen bei der „Ladies Neit“ in Korschenbroicher Mundart im Pfarrsaal für ein ausgelassenes Publikum.

Die „Ladies Neit“ soll dazu beitragen, das Korschenbroicher Platt weiter zu pflegen. Gepaart mit einer großen Portion Humor und Selbstironie sowie liebevollen Anekdoten an die Heimat begeistern die selbst geschriebenen Stücke das Publikum. In der Reihenfolge von der Ältesten bis zur Jüngsten nehmen die Ladys ihre Zuschauer mit ins Luxusrestaurant, auf romantische Seefahrt oder zum Kleider-klauenden Geldautomaten. Zwischendurch wird ein Gedicht auf Platt vorgetragen, was so absurd klingt, dass es eher an Chinesisch als an eine deutsche Mundart erinnert.