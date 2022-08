Corona, Krieg und Energiekirse : Einzelhandel in Solingen steht vor vielen Problemen

Das Ende der Corona-Maßnahmen im Frühjahr hatte laut Verband einen positiven Effekt auf den Handel. Trotzdem belasten ihn aktuelle Krisen. Foto: Peter Meuter

Solingen Erst Corona, dann Lieferschwierigkeiten und der Ukraine-Krieg – der Einzelhandel in der Region sieht sich von den anhaltenden Krisen bedroht. Der Handelsverband macht sich Sorgen, zeigt sich in einigen Aspekten aber optimistisch.

Der Einzelhandel konnte sich nach dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen im Frühjahr kaum erholen, da machten sich auch schon die Inflation und gestiegene Energiekosten bemerkbar. Hinzu kommen seit Monaten anhaltende Lieferschwierigkeiten und Unsicherheiten bezüglich der global-politischen Lage angesichts des Kriegs in der Ukraine. Der Handelsverband NRW blickt deswegen auf eine komplexe und schwierige Gemengelage, die die Händlerinnen und Händler der Region in den kommenden Monaten vor Probleme stellen dürfte, wie Ralf Engel, Leiter der Geschäftsstelle Wuppertal und Bergisches Land, gegenüber unserer Redaktion erklärt. „Die Erholung nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wurde ein Stück weit durch die aktuellen Ereignisse torpediert“, sagt Engel.

Noch immer habe der Einzelhandel die Zahlen der Vor-Krisen-Zeit nicht wieder erreichen können. „Wir haben immer noch Kundenfrequenz-Einbrüche von rund 25 Prozent im Vergleich zu 2019“, sagt Engel mit Blick auf Zahlen einer landesweiten Auswertung der Mitglieder des Handelsverbands. Auch die Umsatzentwicklung sei im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie weiter im Minusbereich. Das betreffe sowohl den Lebensmittel-Sektor als auch den sogenannten Non-Food-Bereich. Tatsächlich sei nach dem Ende von Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen im Frühjahr eine positive Entwicklung zu beobachten gewesen. Trotzdem macht Engel deutlich: „Wir sind noch lange nicht auf Vor-Krisen-Niveau.“

Info Fachkräftemangel an Bedientheken angehen Personal Im Bereich von Bedientheken, beispielsweise in Supermärkten oder Bäckereien, werde händeringend Personal gesucht, sagt Ralf Engel. Dazu wolle der Handelsverband nach den Ferien ein entsprechendes Projekt starten, um „Schwung in die Sache zu bringen“. Bei den Verkäuferinnen und Verkäufern sehe es auf der anderen Seite gut aus. Dieser Bereich sei auch im nun gestarteten Ausbildungsjahr wieder einer der beliebtesten, so Engel.

Das liegt auch an den übrigen Krisen, die Gesellschaft und Wirtschaft derzeit belasten. So sei nach dem Ende der Corona-Beschränkungen die Inflations-Problematik deutlich hervorgetreten, gerade im Bereich der Energiepreise. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten, die so gut wie alle Händlerinnen und Händler der Region betreffen: „90 Prozent der Unternehmen sprechen aktuell von Problemen bei der Belieferung mit Waren“, so Engel. Bei über 40 Prozent der befragten Unternehmen käme es bei gleich mehreren Produkten zu längeren Lieferzeiten. Viele Lieferanten hätten zudem ihre Preise erhöht.

Besonders betroffen von den Transport-Schwierigkeiten seien weiterhin der Elektronik-Handel aufgrund der anhaltenden Chip-Krise sowie die Möbel-Industrie. „Holz für Pressspanplatten beispielsweise kam in den letzten Jahren vor allem aus der Ukraine und Russland“, sagt Engel. Möbel-Hersteller müssten deswegen jetzt – genau wie Handwerker – Alternativen finden, was sich wiederum auf den Handel auswirke. Weniger Schwierigkeiten gebe es da aktuell in der Textilbranche, auch der Lebensmittel-Bereich habe die Mängel aus dem Frühjahr – beispielsweise von Speiseöl – inzwischen überwunden.

Auf der anderen Seite würden viele Händlerinnen und Händler Zurückhaltung ihrer Kundschaft spüren, „gerade vor dem Hintergrund der unklaren Energiepreisentwicklung“, so Engel. Betroffen davon sei zum Beispiel die Textil-Branche. Konkrete Zahlen dazu würden jedoch nicht vorliegen. „Im April haben über 60 Prozent der befragten Unternehmen noch angegeben, dass sie nichts von einer nachlassenden Kauflaune merken würden. Aber ich fürchte, dass die Zahlen sich seitdem verändert haben“, sagt Engel mit Blick auf globale Entwicklungen, die die Menschen belasten, nicht zuletzt aktuell die Krise zwischen China und Taiwan.

Trotz der schwierigen Bedingungen für den Einzelhandel erwartet der Handelsverband-Chef in Wuppertal zunächst keine bemerkenswerte Pleite-Welle in der Region. „Ich höre aktuell nichts von Unternehmen, die von Schließungen bedroht sind“, sagt Engel. Von der Politik wünsche er sich bessere Rahmenbedingungen für den Handel und gegen Leerstände in den Innenstädten. Beispielsweise müssten potenzielle neue Mieter leichter von der Stadt erfahren können, wer der Besitzer eines leerstehenden Ladenlokals sei. Man müsse schneller zueinanderfinden können, sagt Engel. Auf der anderen Seite fordert er auch die Händlerinnen und Händler auf, sich aktiver in Diskussionen einzubringen, die ihre Arbeit oder die Zukunft der Innenstädte betreffen. „Sie müssen mehr für ihren Berufsstand tun“, sagt Engel. Dazu gehöre auch, eine ausgewogene Balance zwischen Online- und analogen Angeboten zu schaffen.