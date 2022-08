Verein Künstler in Korschenbroich : Nach der Vernissage ist vor der nächsten

Korschenbroich/Jüchen Zum Thema Herbst stellt ein Ausstellungstrio in der Wechselstube in Korschenbroich aus. Welche Künstlerinnen vertreten sind.

Nach der Vernissage am Freitag, 2. September, um 17 Uhr im Mazenodsaal des Nikolausklosters in Jüchen-Damm ist für den Verein „Künstler in Korschenbroich“ (KiK) schon wieder vor der nächsten Vernissage.

Denn am Samstag, 3. September, 18 Uhr, geht es mit einem neuen Ausstellungs-Trio in der „Wechselstube“ an der Sebastianusstraße in Korschenbroich weiter. Zum Thema Herbst stellen dort vom 3. bis 24. September Heidi Bökler-Kruppa, Elisabeth Hartkopf und Gundhild Tillmanns ihre Werke aus.