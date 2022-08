Unglück zwischen Jüchen und Jackerath : Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 44

Update Jüchen/Jackerath Am Dienstagnachmittag ist es auf der A44 zwischen Kreuz Holz und Dreieck Jackerath in Fahrtrichtung Aachen zu einem schweren Unfall gekommen. Es kam zu langen Staus.

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Tagebau-Trasse der Autobahn 44 zu einem tödlichen Unfall gekommen. 1000 Meter vor dem Dreieck Jackerath in Fahrtrichtung Aachen ist ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei seitlich mit einem Auto kollidiert und gestürzt. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Köln bestätigte, erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.