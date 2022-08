Handball-Regionalliga : TVK setzt sich daheim deutlich gegen Eupen durch

Korschenbroich Gegen die Belgier gewannen die Korschenbroicher in heimischer Halle klar mit sechs Toren Vorsprung, nachdem sie zuvor zwei Testspiele hauchdünn verloren hatten.

Der KTSV Eupen war in der zurückliegenden Saison Meister in der ersten belgischen Handball-Division und schaffte somit erstmals den Sprung in die Bene-League, in der jeweils die besten sechs Mannschaften aus Belgien und den Niederlanden spielen. Gegen den TVK gelang den Belgiern, sich nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde mit zwei Toren (10:8) abzusetzen. Diesen Vorsprung konnte Eupen auch bis zur Halbzeitpause verteidigen. Im zweiten Durchgang kam der TVK durch Treffer von Nicolai Zidorn und Mats Wolf zum schnellen 17:17-Ausgleich. In Führung gingen die Gastgeber durch Treffer von Mats Wolf und Henrik Ingenpaß mit 24:23-Führung. Im weiteren Verlauf überzeugte der TVK vor allem im Angriff und warf bis zum Schluss einen deutlichen Sechs-Tore-Vorsprung heraus. „Die Einstellung stimmte, wir haben als Team agiert und am Ende einen verdienten Sieg eingefahren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, zum ersten Mal in der Waldsporthalle und dann noch vor Zuschauern zu spielen“, meinte Trainer Gilbert Lansen.