Korschenbroich: Gestohlener Degen von der Polizei sichergestellt

Korschenbroich Da hatte Sebastianer-Präsident Peter Schlösser beim Familien-Frühstück den Schützen noch die Leviten gelesen. Denn einem Offizier war der Degen abhanden gekommen und das sei, wie Schlösser sagte, "ein Verstoß gegen das Waffengesetz." Schlösser ließ offen, ob der Degen inzwischen wieder da war, offenbar aus dramaturgischen Gründen. Tatsächlich aber war der Degen längst wieder bei seinem Besitzer angekommen.

Wie die Polizei gestern mitgeteilt hat, waren zwei Schützen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Heimweg. Auf der Straße "An der Synagoge" torkelten ihnen zwei Männer entgegen. Sie waren sehr betrunken und trugen Zivilkleidung. Auffällig war, dass sie einen Schützenhut und einen frei stehenden Degen dabei hatten. Die beiden Schützen informierten die Polizei und hielten die Männer fest. Die Polizei traf noch in der Nacht mit dem Offizier zusammen, der Degen und Hut als seinen Besitz wiedererkannte. So konnten ihm die Sachen ausgehändigt werden und bei der letzten Parade des Festes war der Schütze wieder komplett. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei.