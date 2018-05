Unges Pengste 2018 ist in Korschenbroich gestartet

Korschenbroich Paukenschlag in Korschenbroich: Eines der größten Heimat- und Schützenfeste am Niederrhein ist offiziell eröffnet.

Drei Schläge mit einem großen Holzhammer hat Bürgermeister Marc Venten gebraucht, dann sprudelte das Altbier der Korschenbroicher Traditions-Brauerei Bolten aus dem 20-Liter-Fass. Damit gilt Unges Pengste seit 18.15 Uhr am Samstagabend als eröffnet. „Pünktlich zum Fassanstich haben wir Pfingstwetter, die Temperatur ist jetzt genau die richtige, um einmal ,Prost‘ zu sagen“, merkte Bezirksbundesmeister Horst Thoren am Rande der Fest-Eröffnung an.