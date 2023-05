Unges Pengste in Korschenbroich Mit Petticoat-Robe für Hingucker gesorgt

Korschenbroich · So ein Gedränge wie bei der Königsparade am Mittag des Pfingstmontags herrschte abends zwar nicht. Dennoch säumten viele Schaulustige die Straßen zur Modenschau an Unges Pengste.

30.05.2023, 16:00 Uhr

Auf High Heels bei der Modenschau zum Königsball 101 Bilder Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer

Es ist wohl eines der bestgehüteten Geheimnisse an Unges Pengste: Was tragen die Damen zum Königsball am Pfingstmontagabend? Wie groß das Interesse daran ist, belegen die zahlreichen Schaulustigen. Sie säumen die Straßen im Ortskern bis hin zum Matthias-Hoeren-Platz. Auf der Kirmes stehen die Besucher ebenfalls Spalier.