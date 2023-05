Schützen- und Heimatfest Unges Pengste 2023 Königsparade zieht Tausende nach Korschenbroich

Über Pfingsten vervielfacht sich die Einwohnerzahl Korschenbroichs. Denn dann strömen Brauchtum-Begeisterte aus der Region in das niederrheinische Städtchen. Sie alle wollen das Schützen- und Heimatfest Unges Pengste persönlich erfahren. Nach dem Auftakt am Samstagabend mit Kostenpflichtiger Inhalt anschließender Party folgten am Pfingstsonntag das Konzert im Festzelt und ab 17 Uhr die Königsparade mit Zapfenstreich an St. Andreas.