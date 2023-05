Große Königsparade an Unges Pengste Bis zu 26.000 Schritte marschierten die Schützen

Rund 10.000 Schritte sollte jeder täglich machen, der seine körperliche Fitness verbessern möchte. Das ist ein allgemeiner medizinischer Ratschlag. Bei den Schützen, die beim Korschenbroicher Schützen- und Heimatfest Unges Pengste an den insgesamt drei Paraden teilgenommen haben, dürften die Zähler deutlich mehr Schritte angezeigt haben. Auf eine Anfrage der Rheinischen Post checkten einige Schützen ihre App. So kam Sven Frank auf insgesamt 76.621 Schritte an allen Pfingsttagen. Andreas Winkens teilte sogar seinen täglichen Stand mit. Danach waren es am Samstag 9405, am Pfingstsonntag 17.375, am Pfingstmontag 19.413 und am Pfingstdienstag 17.456 Schritte. Bei Tim Müller waren es sogar an manchen Tagen noch mehr: Für Pfingstsonntag zeigt seine App 19.066, für Pfingstmontag sogar 26.267 und am Pfingstdienstag 14.123 Schritte an.