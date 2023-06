Abschluss von Unges Pengste 2023 Bis in den frühen Morgen noch gefeiert

In Kostenpflichtiger Inhalt Korschenbroich ist nicht schon am Dienstag Schluss, da wird bis einschließlich Mittwoch das Schützen- und Heimatfest Unges Pengste gefeiert. Einer der Höhepunkte ist die Verlosung zugunsten der Kinder-Direkthilfe Korschenbroich. Eine Premiere gab es auch: Erstmals waren alle ehemaligen Könige mit ihren Damen eingeladen. Dabei lag die Regentschaft von Albert Schmitten am längsten zurück: Er war 1968 Schützenkönig in Korschenbroich.