Schützenfest in Dormagen : Schützen-Chef Heier zieht positive Fest-Bilanz

Schützenfest in Dormagen

Dormagen Vier Tage feierten die Dormagener mit ihren Gästen das Comeback des Schützenfestes. Es wurde zum 155. Mal gefeiert. So fällt die Bilanz des Vorsitzenden aus.

Am Tag danach zeigte sich ein äußerst entspannter und zufriedener Schützen-Chef: „Es ist alles wirklich gut gelaufen, mal von kleinen ,Rucklern‘ abgesehen“, sagte Hans-Arnold Heier, Vorsitzender des Bürger-Schützen-Verein Dormagen, der das viertägige Fest zum 155. Mal ausrichtete. Dass es insgesamt etwas weniger voll war als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, hatte er erwartet: „Zum einen fiel das Fest auf den Beginn der Sommerferien, zum anderen war der ein oder andere Schütze wegen Corona doch vorsichtig.“ Respekt zollte er Regimentsoberst Andreas Ludwig, der direkt nach seiner Corona-Erkrankung frei getestet sonntags am Start war.