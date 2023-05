Unges Pengste in Korschenbroich XXXL-Krug für einen „besonderen Freund“

In ebendieser Eigenschaft war Ralf Heinrichs knapp eine halbe Stunde später inmitten von 1500 anderen Teilnehmern bei der Großen Königsparade im Ortskern. Die Straßen in dem sonst eher beschaulichen Städtchen waren von Menschenmengen gesäumt. Weit über 40.000 Besucher waren gekommen. Dicht an dicht standen sie entlang der Strecke, um den unterschiedlichen Schützenzügen, Musikergruppen und den Blumenhornträgern beim Marschieren zuzuschauen. Nicht jeder Zug ging allerdings die gesamte Zeit im Marschschritt. Die Klänge einer holländischen Musikgruppe aus Appeldorn waren für die Mitglieder des Schützenzugs „Pappköpp“ so inspirierend, dass sie sogar in Tanzschritte fielen. Später rockten diese Musiker das Festzelt weiter.